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Туристка упала в море во время селфи

Кристина Уколова
1 час назад

Украинская туристка упала в пропасть, когда захотела сделать селфи в популярном месте. Об этом сообщает Murcia Today. Молодая путешественница решила сфотографироваться на «Балконе Средиземноморья» в испанском городе Бенидорм. Позднее очевидцы инцидента рассказали, что девушка взобралась на перила, ограждавшие обрыв, но потеряла равновесие и сорвалась в море.

Туристка упала в море во время селфи
Фото: PixabayPixabay

Спасатели смогли добраться до украинки, которая потеряла сознание и серьезно травмировалась при падении. Девушка была госпитализирована в главную больницу Аликанте и получила медицинскую помощь.

Недавно россиянин сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи.

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