Туристка упала в море во время селфи

Украинская туристка упала в пропасть, когда захотела сделать селфи в популярном месте. Об этом сообщает Murcia Today. Молодая путешественница решила сфотографироваться на «Балконе Средиземноморья» в испанском городе Бенидорм. Позднее очевидцы инцидента рассказали, что девушка взобралась на перила, ограждавшие обрыв, но потеряла равновесие и сорвалась в море.