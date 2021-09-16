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Стюардесса рассказала, что обязательно должно быть в чемодане

Кристина Уколова
58 минут назад

Стюардесса Кэт Камалани рассказала в треде на Reddit о том, какую вещь стоит положить в чемодан. Американка посоветовала всем пассажирам взять с собой одноразовую шапочку для душа, чтобы надеть на обувь. Там образом, грязные подошвы не запачкают поверхности.

Стюардесса рассказала, что обязательно должно быть в чемодане
Фото: PixabayPixabay

«Это поможет защитить вашу одежду и сохранить все в чистоте», — объяснила Кэт.

Она также обратила внимание на то обстоятельство, что бесплатную шапочку обычно можно найти в любой гостинице среди туалетных принадлежностей.

Бортпроводницы не только раздают полезные советы, но и радуют своими фотографиями. Например, эта стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков снимком.

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