Стюардесса рассказала, что обязательно должно быть в чемодане

Стюардесса Кэт Камалани рассказала в треде на Reddit о том, какую вещь стоит положить в чемодан. Американка посоветовала всем пассажирам взять с собой одноразовую шапочку для душа, чтобы надеть на обувь. Там образом, грязные подошвы не запачкают поверхности.
«Это поможет защитить вашу одежду и сохранить все в чистоте», — объяснила Кэт.
Она также обратила внимание на то обстоятельство, что бесплатную шапочку обычно можно найти в любой гостинице среди туалетных принадлежностей.
Бортпроводницы не только раздают полезные советы, но и радуют своими фотографиями. Например, эта стюардесса в короткой юбке восхитила подписчиков снимком.