Богачи массово начали отправлять животных в путешествия

Состоятельные путешественники начали чаще перевозить животных на частных самолетах. Об этом сообщает CNN.

Так, соучредитель американской частной чартерной компании Luxury Aircraft Solutions Даниэль Хиршхорн заявил, что в период 2019 по 2021 год количество богатых туристов, совершающих поездки с домашними любимцами, увеличилось на 74 процента.

По его словам, массовое желание пассажиров отправиться в путешествие с животными связано с последствиями пандемии COVID-19. «Во-первых, мы наблюдаем рост числа поездок на отдых по сравнению с командировками. Скорее всего, вы не будете брать собаку на встречу, но с большой вероятностью возьмете ее с собой в отпуск, — пояснил Хиршхорн. — Кроме того, мы стали чаще встречать людей, работающих удаленно и арендующих дома в разных странах. Они также часто забирают питомцев с собой».

Как отмечают сами путешественники, на частных рейсах домашние любимцы подвергаются меньшему стрессу, связанному с прохождением службы безопасности в аэропорту, а также транспортировкой в багажном отделении. «Помимо этого, во время полета животные могут свободно размять ноги и немного побродить вместо того, чтобы быть запертыми в переноске», — заявили они.