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Украинская туристка захотела сделать селфи на краю обрыва и сорвалась в пропасть

Lenta.ru
1 час назад

Украинская путешественница захотела сделать селфи в популярном туристическом месте и сорвалась в пропасть, едва не погибнув. Об этом пишет Murcia Today.

Туристка захотела сделать селфи на краю обрыва и сорвалась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя туристка с Украины захотела сделать селфи на популярной достопримечательности «Балкон Средиземноморья» в испанском городе Бенидорм. Согласно показаниям очевидцев, пытаясь сделать снимок, девушка залезла на перила, которые ограждали край обрыва, однако потеряла равновесие и сорвалась с утеса в море.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия — несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы при падении. Девушку эвакуировали в порт Бенидорма, оттуда туристку перевезли в главную больницу Аликанте, где медики оказали ей помощь.

Ранее в сентябре россиянин сорвался со скалы во время экскурсии по Агурскому ущелью в Сочи. Отмечалось, что турист оступился на тропе и скатился со склона на 15 метров, после чего упал с пятиметрового скалистого выступа.

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