Отельеры рассказали об ажиотаже в гостиницах Крыма

"По сравнению с прошлым годом октябрь продается гораздо лучше, уже занята половина номеров. Активно бронируют и размещение на Новый год. Мы приучаем наших клиентов, что чем раньше они заказывают размещение, тем дешевле обойдется отдых, поэтому объемы раннего бронирования год от года растут",