Финляндия продлила ограничения из-за COVID с Россией

Финляндия продлила ограничения из-за ситуации с коронавирусом на границе с третьими странами, в том числе Россией, до 10 октября. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны, передает РИА "Новости".

"Достигнутый охват вакцинацией еще не был оценен как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения сохраняется. Следовательно, необходимо продлить решение от 2 сентября до 10 октября",

Отмечается также, что в Финляндию могут попасть люди, которые привились обеими компонентами противокоронавирусной вакцины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что Финские власти расширили прием заявлений на получение визы для жителей России двумя новыми категориями заявителей: это те, кто собирается в деловую поездку, а также те, у кого есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Финляндией на срок не менее двух лет.