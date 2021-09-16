Что происходит с коронавирусом в Крыму

"В статистику по заражениям летом все-таки входили и отдыхающие, которые приезжали в Крым. Сейчас их, понятное дело, стало меньше. К тому же люди, в большинстве своем, не склонны обращаться в медучреждения, если у них не острая форма заболевания или им не нужен больничный, и такие случаи не фиксируются. В больницы попадают уже с тяжелой формой, часто – уже поздно, и человека не успевают спасти. В итоге статистика заболеваемости становится как будто меньше, а вот смертность больше.