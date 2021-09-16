Что происходит с коронавирусом в Крыму

Одно из самых популярных направлений у российских туристов сейчас — Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что поток туристов в Крыму достиг семи миллионов человек к концу лета.
За первые восемь месяцев 2021 года туристический поток на полуостров побил предыдущий рекорд 2019 года (тогда за 12 месяцев в Крыму отдохнули 7,4 миллиона человек). Эти показатели считаются рекордными со времен СССР.
"Из общего турпотока за январь-август 2021 года 62% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - авиасообщением, 8% - посредством ж/д сообщения", — добавил Аксенов.
Конечно, когда полуостров принимает такие потоки туристов во время пандемии, важно понимать, как обстоят дела с COVID в регионе.
В конце августа Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Миллет» отметил улучшение эпидемиологической ситуации в регионе:
«Происходят эпизодически вспышки взрывного характера. Я думаю, что сказать, что будет дальше, никто не может точно, прогнозы никакие практически не сбывались. В последнюю неделю у нас в среднем по 250-270 заражений в день, по крайней мере, мы ушли от 400, там были страшные цифры. Но данная динамика характерна для всей страны.
Наверное, до тех пор пока не будет изобретено эффективное лекарство против коронавируса, маловероятно говорить о том, что мы его победим. Вакцинация на каком-то этапе препятствует появлению заразы, облегчает ход течения болезни, но не гарантирует, что ты не заразишься. Тем не менее это элемент защиты. Сегодня прививка и социальное дистанцирование – единственный способ хоть как-то избежать или допустить протекание болезни в легкой форме. Все остальное сегодня, к сожалению, не работает. При этом темпы вакцинации у нас упали».
Как выяснил "Рамблер", сейчас ситуация с коронавирусом в республике неоднозначная. В больницах, по-прежнему остается много пациентов, однако среднее число новых заражений ниже, чем в августе.
"За минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 227 случаев новой коронавирусной инфекции...", — 15 сентября сообщил в соцсетях глава республики Сергей Аксенов.
При этом улучшение ситуации может быть только кажущимся, а загруженность больниц очевидно остается колоссальной:
"В статистику по заражениям летом все-таки входили и отдыхающие, которые приезжали в Крым. Сейчас их, понятное дело, стало меньше. К тому же люди, в большинстве своем, не склонны обращаться в медучреждения, если у них не острая форма заболевания или им не нужен больничный, и такие случаи не фиксируются. В больницы попадают уже с тяжелой формой, часто – уже поздно, и человека не успевают спасти. В итоге статистика заболеваемости становится как будто меньше, а вот смертность больше.
Между тем, загруженность медиков до сих пор колоссальная: вызвать «скорую помощь» практически нереально, люди ждут по четыре-пять часов. Не хватает бригад и машин. На весь Кировский район, который довольно большой, всего две кареты «скорой помощи», и одну из них к тому же еще и перенаправили в Белогорск, где бригад не хватает. В итоге, в случае ДТП, весь район остается без «скорой помощи»", — об этом рассказала координатор инициативы «Крымская медицина без обложки» Ирина Данилович порталу Крым.Реалии.
Темпы вакцинации растут, но далеко не все крымчане выполняют предписанные меры предосторожности:
"При этом в общественном транспорте больше половины пассажиров находятся без масок, меры социального дистанцирования не соблюдаются, особенно в час пик... На самом деле где-то с конца прошлого года в Севастополе практически перестали носить маски в общественном транспорте за редким исключением", — цитирует Крым.РЕалии журналиста Давида Аксельрода.
Многие специалисты считают, что осенью республику ожидает прирост заболеваемости. Дело в том, что школьные и студенческие коллективы на полуострове сформируются только во второй половине сентября, а это не может не отразиться на темпах распространения вируса.