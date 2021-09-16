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АТОР: Турцию смогут посетить только привитые "Спутник V"

Стелла Шмель
41 минуту назад

Власти Турции усложнили въезд в страну. Теперь попасть на территорию государства смогут только россияне, привитые двумя компонентами вакцины "Спутник V". Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

АТОР: Турцию смогут посетить только привитые "Спутник V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 14 сентября всем путешественникам из России, вакцинированным "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", придется сдавать ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или тест на антиген (за 48 часов до прибытия) при въезде в Турцию.

Также Турция пока не готова принимать сертификаты о вакцинации препаратом "Спутник Лайт".

В АТОР отметили, что официальные документы пока отсутствуют и такие выводы были сделаны партнерами туроператоров на основе циркуляра МВД Турции, где обозначено, что от сдачи ПЦР-теста освобождены те иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации одним из одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Турцией препаратов.

"Соответственно, так как "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт" к числу одобренных не относятся, остается только "Спутник V", единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешенная Турцией для экстренного применения на своей территории",

— пояснили в АТОР.

Ранее мы писали, какая в Турции на данный момент эпидемиологическая обстановка.

Новости путешествий,ВОЗ,Ассоциация туроператоров России,МВД,
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