Жители популярного курорта ополчились против туристов

Жители популярной курортной деревни в графстве Корнуолл ополчились против приезжих туристов и испортили общественные туалеты им в отместку. Об этом пишет Itv News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, жители поселения Мэвэгисси начали рисовать анти-туристические граффити и обклеивать записками стены женских туалетов. Британцы оставили в уборных нецензурные и агрессивные надписи, призывающие путешественников уезжать домой, а также не ставить прививки от коронавируса.

«К черту туристов! Нам не нужны ваши микробы!»

— заявили жители деревни.

В свою очередь власти Мэвэгисси обратились к местным с призывом прекратить заниматься вандализмом и уважать труд уборщиков, которым приходится ежедневно закрашивать новые надписи и сдирать наклейки.