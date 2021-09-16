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Жители популярного курорта ополчились против туристов и испортили им туалеты

Lenta.ru
3 часа назад

Жители популярной курортной деревни в графстве Корнуолл ополчились против приезжих туристов и испортили общественные туалеты им в отместку. Об этом пишет Itv News.

Жители популярного курорта ополчились против туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, жители поселения Мэвэгисси начали рисовать анти-туристические граффити и обклеивать записками стены женских туалетов. Британцы оставили в уборных нецензурные и агрессивные надписи, призывающие путешественников уезжать домой, а также не ставить прививки от коронавируса.

«К черту туристов! Нам не нужны ваши микробы!»

— заявили жители деревни.

В свою очередь власти Мэвэгисси обратились к местным с призывом прекратить заниматься вандализмом и уважать труд уборщиков, которым приходится ежедневно закрашивать новые надписи и сдирать наклейки.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти итальянской Венеции установят за туристами круглосуточную слежку. По мнению мэра, такие меры позволят избежать переполненности города туристами, а также проконтролируют поведение отдыхающих.

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