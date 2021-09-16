Турист из России застрял в Непале на 2 года из-за локдауна

Россиянин застрял в Непале на целых два года, так как после его приезда в стране был введен локдаун из-за пандемии коронавируса. На новость обратил внимание канал РЕН ТВ.

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Путешественник рассказал, что его туристическая виза была оформлена на месяц, но власти Непала пообещали ее продлевать до тех пор, пока не откроются международные рейсы.

Тем не менее, известно, что с 17 августа власти Непала перестали бесплатно продлевать визы и теперь за них требуют по три доллара в день.

Несмотря на это, у россиянина возникли сложности с посещением местных больниц. Когда у мужчины начался абсцесс горла и проблемы со зрением, выяснилось, что местные медучреждения он посещать не может, так как является нелегалом.

В настоящее время россиянин живет на пенсию по инвалидности третьей группы — 8700 рублей.

Свою историю он рассказал на условиях анонимности, так как опасается, что его мать "не выдержит", если узнает о произошедшем с ним. Тем не менее, он готов взять деньги в долг и выплачивать их затем из своей пенсии.