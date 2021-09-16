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Турист из России застрял в Непале на 2 года из-за локдауна

Стелла Шмель
16 минут назад

Россиянин застрял в Непале на целых два года, так как после его приезда в стране был введен локдаун из-за пандемии коронавируса. На новость обратил внимание канал РЕН ТВ.

Турист из России застрял в Непале на 2 года из-за локдауна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путешественник рассказал, что его туристическая виза была оформлена на месяц, но власти Непала пообещали ее продлевать до тех пор, пока не откроются международные рейсы.

Тем не менее, известно, что с 17 августа власти Непала перестали бесплатно продлевать визы и теперь за них требуют по три доллара в день.

Несмотря на это, у россиянина возникли сложности с посещением местных больниц. Когда у мужчины начался абсцесс горла и проблемы со зрением, выяснилось, что местные медучреждения он посещать не может, так как является нелегалом.

В настоящее время россиянин живет на пенсию по инвалидности третьей группы — 8700 рублей.

Свою историю он рассказал на условиях анонимности, так как опасается, что его мать "не выдержит", если узнает о произошедшем с ним. Тем не менее, он готов взять деньги в долг и выплачивать их затем из своей пенсии.

Эта история — не единственная в своем роде. Ранее мы писали, что российские туристы больше года не могут вернуться из Непала.

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