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Бортпроводник раскрыл секреты сна в самолете

Дарья Амосова
1 час назад

Бортпроводник рассказал, как членам экипажа удается выспаться во время полета. Видео с объяснением молодой человек выложил в своем TikTok.

Томми Чимато работает бортпроводником на американских авиалиниях, а в свободное время ведет блог и снимает видео для TikTok. В роликах Томми делится секретами профессии. В одном из последних видео Чимато рассказал, как бортпроводники спят на длительных рейсах.

Вот секрет хорошего сна: снять сидения с пассажирского кресла и установить его в проходе между рядами. Таким образом спине удобно, и не приходится спать в сидячем положении.

«Получается подобие кровати, и это довольно здорово», — объясняет Чимато.

В комментариях пользователи удивились необычному способы соорудить кровать из соседних кресел.

«По-моему, спать подобным образом — отличная идея», «Обязательно попробую в следующий раз», «А я точно не упаду?», «Выглядит не очень надежно», — пишут комментаторы.

Недавно другая сотрудница американских авиалиний, стюардесса Кэт Камалани, рассказала, как авиакомпании отбирают бортпроводников. По ее словам, определенных критериев и параметров нет, но на собеседовании кандидат на вакансию проходит несколько тестов.

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