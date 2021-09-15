Бортпроводник раскрыл секреты сна в самолете

Бортпроводник рассказал, как членам экипажа удается выспаться во время полета. Видео с объяснением молодой человек выложил в своем TikTok.

Томми Чимато работает бортпроводником на американских авиалиниях, а в свободное время ведет блог и снимает видео для TikTok. В роликах Томми делится секретами профессии. В одном из последних видео Чимато рассказал, как бортпроводники спят на длительных рейсах.

Вот секрет хорошего сна: снять сидения с пассажирского кресла и установить его в проходе между рядами. Таким образом спине удобно, и не приходится спать в сидячем положении.

«Получается подобие кровати, и это довольно здорово», — объясняет Чимато.

В комментариях пользователи удивились необычному способы соорудить кровать из соседних кресел.

«По-моему, спать подобным образом — отличная идея», «Обязательно попробую в следующий раз», «А я точно не упаду?», «Выглядит не очень надежно», — пишут комментаторы.