Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Турции мужчина напал с ножом на путешествующего 12 лет по миру туриста

Lenta.ru
1 час назад

В Турции на известного путешественника напал мужчина с ножом и нанес ему несколько ранений. Об этом пишет Turizm Ajansı.

В Турции напали с ножом на путешествующего 12 лет туриста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в кемпинге в районе Сивриче провинции Элязыге, на берегу озера Хазар. 45-летний турист из Японии, который путешествует по миру на своем велосипеде уже 12 лет, чистил зубы, когда заметил, как неизвестный мужчина пристально наблюдает за ним.

«Я спросил его, почему он так долго смотрит на меня и почему он злится. Он что-то ответил, но я не смог понять, что он сказал. Когда я отвернулся, он напал на меня с ножом»,

— вспомнил японец.

Пострадавшего туриста доставили в городскую больницу. В рамках расследования полицейские показали ему несколько фотографий подозреваемых, среди которых путешественник опознал напавшего на него мужчину. Отмечается, что виновный в преступлении был задержан и уже предстал перед судом.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители