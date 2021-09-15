Почему туристы жалуются на российские отели

Российские курорты всегда вызывают массу шумных обсуждений. Кто-то считает, что они ничем не уступают заграничным, а другие уверены, что отдых в России не может быть качественным. "Рамблер" разбирался, что не так с российскими гостиницами и какие курорты получают больше всего претензий.

Оказалось, что в Ростуризм регулярно поступают жалобы на гостиницы Краснодарского края и Крыма. Об этом ведомство рассказало изданию "Известия".

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"Не всегда требования туристов объективны, но в некоторых случаях это действительно обосновано. И тут — два варианта: либо отель соответствовал своей «звездности» на момент прохождения классификации, но потом снизил качество оказываемых услуг, либо аккредитованная организация провела классификацию недобросовестно", — отмечают в Ростуризме.

Специалисты отмечают, что присвоением "звезд" гостиницам занимаются аккредитованные организации с соответствующим аттестатом (согласно Положению о классификации гостиниц, утвержденному постановлением правительства РФ от 18 ноября 2020 года 1860).

"Мы ужесточим контроль за аккредитованными организациями, а также усилим мониторинг заявленного уровня «звездности». Как раз сейчас ведомство проверяет одну из таких организаций, классифицировавшую те отели, на качество услуг которых жаловались туристы. Также инициирован процесс повторной проверки отелей, сервис которых, как выяснилось, не соответствует декларируемой «звездности»", — цитируют "Известия" представителей ведомства.

Отметим, что для рассмотрения таких жалоб от туристов при Ростуризме существует комиссия по апелляции.

Свои правила

Причина несоответствия ожиданиям российских туристов заявленной "звездности" отеля может быть и том, что в РФ другие критерии оценки гостиниц.

"Вины конкретной гостиницы нет, формальные требования она выполнила. А вот у туристов возникают обманутые ожидания — ведь в условной Турции они привыкли к другому уровню обслуживания. Более слабый сервис в этом случае можно было бы оправдать более низкой ценой...Поэтому так много жалоб", — отметил глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

То есть, российские туристы привыкли к уровню заграничных отелей и ждут примерно такого же сервиса в России, но не получают его. Особенно сильно туристов не устраивает то, что по расценкам российские отели не уступают заграничным.

При этом есть и такие гостиницы, которые рекламируют себя как "четырехвездочную", но цены оставляют, как у "трешки". Есть и отели, которые вовсе не проходили классификацию, но свои "звезды" в рекламе указывают. Однако сфера контролируется, поэтому, если проверка выяснит, что отел приписал себе лишние "звезды", то их заберут.

Что не нравится

Эксперты отмечают, что в России отдыхающие чаще всего остаются недовольны из-за некачественной уборки номеров (нерегулярной сменой постельного белья, полотенец, недостаточно чистыми полами или пылью). Кроме того, люди жалуются на однообразное питание, нехватку услуг, скучную анимацию, неухоженную территорию около бассейна.

Некоторые жалуются на грубое и некомпетентное отношение персонала к работе:

"Когда ж вы все уедете, меня уже тошнит от вас". На мое возмущение ответила – "жалуйтесь кому хотите, я все равно буду это отрицать", — приводит АТОР одну из жалоб на качество обслуживания в гостинице Сочи.

Интересно, что больше всего жалоб приходят в Ростуризм на гостиницы в Евпатории, Анапе, Сочи и Ялте.

Как выбрать отель и не ошибиться

Владельцы отелей готовы на все, лишь бы у них был наплыв жильцов. Поэтому они прибегают к всевозможным хитростям, начиная от фотомонтажа, заканчивая выгодным ракурсом. Лучше постараться найти видео отеля — это легко сделать, вбив его название на YouTube. И, конечно, не забывайте посмотреть указанный в описании метраж.

Обязательно обращайте внимание на отзывы. Лучше искать те варианты, где много комментариев от постояльцев, и желательно прочитать их все. Но имейте ввиду, что если встретится один-два негативных отзыва, есть вероятность, что их написали капризные или слишком требовательные клиенты.