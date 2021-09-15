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Россиянин сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи

Lenta.ru
2 часа назад

Российский турист сорвался со скального выступа во время экскурсии по Агурскому ущелью в Сочи. Об этом сообщается на Instagram-странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Россиянин сорвался со скалы во время экскурсии в Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел во вторник, 14 сентября. 35-летний житель Чебоксар вместе с супругой отправились на прогулку по Агурскому ущелью. Отмечается, что турист оступился на тропе и скатился со склона на 15 метров, после чего упал с пятиметрового скалистого выступа. При падении он получил множественные травмы и не смог самостоятельно передвигаться.

Прибывший на место происшествия спасательный отряд и врачи скорой помощи обнаружили россиянина неподалеку от слияния рек Агура и Агурчик. Используя альпинистское снаряжение, специалисты спустились к мужчине и оказали ему первую помощь. Туриста эвакуировали в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее в сентябре в ущелье Алибек в Карачаево-Черкесии из-за схода ледника погибли два российских путешественника. Еще двое пострадали на высоте 2,2 тысячи метров. Под обрушение у поселка Домбай попала туристическая группа из шести человек, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

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