Эксперты рассказали о секретных кнопках и отсеках в самолетах

Эксперты рассказали о наличии секретных кнопок и отсеков в пассажирских самолетах, о существовании которых знают в основном члены экипажа. Об этом стало известно британскому таблоиду The Sun.

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На большинстве авиалайнеров, построенных за последние 15 лет, имеются встроенные рейки прямо под багажными полками для ручной клади. Они используются бортпроводниками в качестве поручней и являются альтернативой использования подголовников кресел в качестве опоры.

Кроме того, внимательные путешественники знают о существовании в ряде самолетов скрытой кнопки под подлокотником, которая позволяет его поднять вровень со спинкой сидения и освободить для себя больше места во время полета. Как правило, члены экипажа пользуются данной функцией при необходимости посадить пассажиров с ограниченными возможностями в кресло.

Помимо этого, многие туристы наверняка замечали небольшие дыры в иллюминаторах воздушных судов, однако не знали о их предназначении.

«Подобная конструкция помогает авиалайнеру выдерживать изменяющееся давление воздуха снаружи, — пояснили специалисты. — Каждое окно состоит из трех разных акриловых слоев, однако только средний из них содержит вентиляционное отверстие. Небольшой зазор помогает регулировать давление на воздушном судне, делая поездку более комфортной».