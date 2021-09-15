Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Фотограф показал аномальные облака в Исландии

Мария Каткова
3 часа назад

Фотограф из Исландии Хордур Кристлайфсен запечатлел аномальные радужные облака и поделился ими в своем Instagram. Пользователи социальной сети были поражены такой картинкой.

Фотограф показал аномальные облака в Исландии
Фото: @h0rdur@h0rdur

Подобное явление называется полярные стратосферные облака, их также называют "перламутровыми" или "радужными" облаками. Наблюдать их можно зимой в северных регионах на закате.

@h0rdur

«Невероятно!», «Очень красивый снимок!», «Какой пейзаж!», «Эти снимки и само явление — просто ошеломляющие. Очень хотел бы увидеть это вживую», «Это реально?», «Одна из самых невероятных фотографий, которую я когда-либо видел!», «Похоже на картину Эдварда Мунка», «Магия!», — восхитились комментаторы.

В России тоже есть свои аномалии и происходят они из-за экологических причин. Так на Сахалине заметили аномальные скопления медведей.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители