Фотограф показал аномальные облака в Исландии

Фотограф из Исландии Хордур Кристлайфсен запечатлел аномальные радужные облака и поделился ими в своем Instagram. Пользователи социальной сети были поражены такой картинкой.
Подобное явление называется полярные стратосферные облака, их также называют "перламутровыми" или "радужными" облаками. Наблюдать их можно зимой в северных регионах на закате.
«Невероятно!», «Очень красивый снимок!», «Какой пейзаж!», «Эти снимки и само явление — просто ошеломляющие. Очень хотел бы увидеть это вживую», «Это реально?», «Одна из самых невероятных фотографий, которую я когда-либо видел!», «Похоже на картину Эдварда Мунка», «Магия!», — восхитились комментаторы.
В России тоже есть свои аномалии и происходят они из-за экологических причин. Так на Сахалине заметили аномальные скопления медведей.