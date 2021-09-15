Фотограф показал аномальные облака в Исландии

Фотограф из Исландии Хордур Кристлайфсен запечатлел аномальные радужные облака и поделился ими в своем Instagram. Пользователи социальной сети были поражены такой картинкой.

Фото: @h0rdur @h0rdur

Подобное явление называется полярные стратосферные облака, их также называют "перламутровыми" или "радужными" облаками. Наблюдать их можно зимой в северных регионах на закате.

@h0rdur

«Невероятно!», «Очень красивый снимок!», «Какой пейзаж!», «Эти снимки и само явление — просто ошеломляющие. Очень хотел бы увидеть это вживую», «Это реально?», «Одна из самых невероятных фотографий, которую я когда-либо видел!», «Похоже на картину Эдварда Мунка», «Магия!», — восхитились комментаторы.