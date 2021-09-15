Фотограф снял аномальные облака в Исландии

Фотограф запечатлел необычные радужные облака в Исландии и удивил пользователей сети. Снимок мужчина опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @h0rdur @h0rdur

Исландский фотограф и путешественник Хордур Кристлайфсен (Hörður Kristleifsson) увидел в небе аномальное явление — полярные стратосферные облака, которые также называются «перламутровыми» облаками. По словам туриста, такой природный феномен появляется очень редко и только в арктических регионах — наблюдать его можно зимой и на закате солнца.

Кристлайфсен объяснил, что облака образуются на очень больших высотах, от 15 до 30 километров от уровня земли, при температуре от минус 70 до минус 90 градусов.

Публикация вызвала восхищение и удивление у пользователей сети. «Невероятно!», «Очень красивый снимок!», «Какой пейзаж!», «Эти снимки и само явление — просто ошеломляющие. Очень хотел бы увидеть это вживую», «Это реально?», «Одна из самых невероятных фотографий, которую я когда-либо видел!», «Похоже на картину Эдварда Мунка», «Магия!» — прокомментировали они.