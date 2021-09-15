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Стюардесса рассказала о секретных гостиничных номерах для бортпроводников

Lenta.ru
3 часа назад

Стюардесса американской авиакомпании Сьерра Мистт рассказала о секретных местах, в которых проживают члены экипажа между перелетами. Об этом сообщает The Sun.

Секретные гостиничные номера, в которых проживают стюардессы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, по ее словам, сотрудники перевозчиков, которые вынуждены дожидаться обратного рейса, останавливаются в так называемых номерах Crash Pad, преимущество которых — близость к аэровокзалам, бесплатный трансфер и низкая цена.

«Crash Pad стоит всего от 200 до 400 долларов (от 14,5 до 21,8 тысячи рублей) в месяц, хотя у них тоже есть свои минусы — чем дешевле арендная плата, тем с большим количеством людей вы, вероятно, будете делить место»»,

— пояснила бортпроводница.

Кроме того, девушка рассказала, что в комнатах, как правило, находятся несколько двухъярусных кроватей и две одноярусные, вокруг которых часто установлены конструкции для создания приватности, напоминающие палатки.

Главным минусом подобных номеров стюардесса назвала постоянно срабатывающие будильники. «В нашей отрасли ни у одного человека не бывает одинакового графика, — поделилась Мистт. — Более того, ночные вечеринки также являются нормой из-за разного расписания».

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