Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Венгрию

Lenta.ru
55 минут назад

Оптимальная стоимость туров в Венгрию начинается от 55 тысяч рублей за двоих с вылетом в октябре. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения турфирм и назвали самые выгодные из них, соответствующая информация появилась на сайте объединения.

Названа оптимальная стоимость путевок в Венгрию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «ПАКС» — стоимость недельного отдыха в отеле категории четыре звезды без питания для двоих путешественников обойдется в 55,4 тысячи рублей.

Стоимость туров PAC Group начинается от 65 тысяч рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за перелет, трансфер и проживание в однозвездочной гостинице без питания.

Туроператор KMP Group предлагает приобрести экскурсионные путевки в республику на семь дней с вылетом в октябре за 81,6 тысячи рублей на двоих.

Эксперты отмечают, что стоимость туров в Венгрию в 2021 году по сравнению с 2020-м выросла на 10-15 процентов из-за ограниченного количества рейсов в страну и роста курса евро к рублю.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители