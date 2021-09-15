Названа оптимальная стоимость путевок в Венгрию

Оптимальная стоимость туров в Венгрию начинается от 55 тысяч рублей за двоих с вылетом в октябре. Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения турфирм и назвали самые выгодные из них, соответствующая информация появилась на сайте объединения.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, наиболее привлекательные по цене путевки предлагает компания «ПАКС» — стоимость недельного отдыха в отеле категории четыре звезды без питания для двоих путешественников обойдется в 55,4 тысячи рублей.

Стоимость туров PAC Group начинается от 65 тысяч рублей — такую сумму отдыхающие заплатят за перелет, трансфер и проживание в однозвездочной гостинице без питания.

Туроператор KMP Group предлагает приобрести экскурсионные путевки в республику на семь дней с вылетом в октябре за 81,6 тысячи рублей на двоих.