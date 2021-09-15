В Сочи планируют открыть 25 зимних пляжей

В зимнее время туристы смогут отдохнуть в Сочи на зимних пляжах, которые появятся на Приморской набережной в Центральном районе, на набережных Адлера, Хосты, Дагомыса, а также поселка Лазаревское. Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский во время форума «Вся Россия».

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Планируется, что к концу осени на пляжах появятся скамейки, фотозоны, туалеты и места, где можно будет заниматься спортом. На зимних пляжах будут проходить тренировки, йога, скандинавская ходьбой и многое другое.

Также продолжат свою работу 37 туробъектов, знакомые туристам, это «Роза Хутор», «Красная Поляна» и прочие. Кроме этого, в декабре этого года в Сочи появятся порядка 15новых экскурсий для туристов.