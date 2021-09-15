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Россияне рассказали, в каких странах они предпочитают отдыхать в бархатный сезон

ТАСС
2 часа назад

Российские туристы в бархатный сезон полетят в Грецию, Турцию, на Кипр и в Саудовскую Аравию, следует из исследования компании "Росгосстрах", с которым ознакомился ТАСС.

Россияне рассказали куда хотят лететь в бархатный сезон
Фото: ТАССТАСС

Анализ предпочтений клиентов произведен на основе приобретенных полисов страхования путешественников на сентябрь - октябрь этого года.

Греция (15,5% от общего числа полисов), Турция (10,4%) и Кипр (5,6%) стали наиболее популярными направлениями для отдыха на этот период. Также в числе стран, которые выбрали для отдыха российские путешественники, - Хорватия (4,4%) и Италия (3,2%). При этом 3,4% полисов приобретены для поездок в Германию. Среди самых редких, но реалистичных направлений для поездок, оказались Марокко, Саудовская Аравия, Доминиканская Республика, Куба и Китай.

"Хотя пандемия по-прежнему не позволяет нашим клиентам активно путешествовать по миру, поездки в иностранные государства, для которых необходимы полисы выезжающих за рубеж, все же достаточно популярны в бархатный сезон",

- прокомментировал данные руководитель блока цифрового бизнеса страховой компании Дмитрий Литовченко.

Новости путешествий,Росгосстрах,ИТАР-ТАСС,
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