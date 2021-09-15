Назван способ путешествовать по миру бесплатно

Стюардесса американской авиакомпании, которая стала знаменитой в соцсетях благодаря рассказам о своей профессии, сообщила в TikTok-аккаунте, как путешествовать по всему миру бесплатно, сообщает «РЕН ТВ».
Так, если путешественник планирует большие траты, например, оплачивать медицинские счета, ремонт или свадьбу, то лучше открыть в банке кредитную карту, которая позволит накапливать бонусы для предстоящих полетов. По словам стюардессы, за крупные покупки банк будет начислять тысячи миль.
Девушка заявила, что необязательно быть стюардессой, чтобы летать бесплатно. Чтобы получать деньги за путешествия, можно устроиться в авиакомпанию, например грузчиком, или работать в клиентской службе перевозчика удаленно.