Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Назван способ путешествовать по миру бесплатно

Национальная Служба Новостейиещё 1
1 час назад

Стюардесса американской авиакомпании, которая стала знаменитой в соцсетях благодаря рассказам о своей профессии, сообщила в TikTok-аккаунте, как путешествовать по всему миру бесплатно, сообщает «РЕН ТВ».

Назван способ путешествовать по миру бесплатно
Фото: nsn.fmnsn.fm

Так, если путешественник планирует большие траты, например, оплачивать медицинские счета, ремонт или свадьбу, то лучше открыть в банке кредитную карту, которая позволит накапливать бонусы для предстоящих полетов. По словам стюардессы, за крупные покупки банк будет начислять тысячи миль.

Девушка заявила, что необязательно быть стюардессой, чтобы летать бесплатно. Чтобы получать деньги за путешествия, можно устроиться в авиакомпанию, например грузчиком, или работать в клиентской службе перевозчика удаленно.

Новости путешествий,РЕН ТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители