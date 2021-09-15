Назван способ путешествовать по миру бесплатно

Стюардесса американской авиакомпании, которая стала знаменитой в соцсетях благодаря рассказам о своей профессии, сообщила в TikTok-аккаунте, как путешествовать по всему миру бесплатно, сообщает «РЕН ТВ».

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Так, если путешественник планирует большие траты, например, оплачивать медицинские счета, ремонт или свадьбу, то лучше открыть в банке кредитную карту, которая позволит накапливать бонусы для предстоящих полетов. По словам стюардессы, за крупные покупки банк будет начислять тысячи миль.