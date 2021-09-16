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Стюардесса назвала самую необходимую в чемодане вещь

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

Американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani), которая прославилась в социальных сетях благодаря рассказам о своей работе, назвала самый необходимый в чемодане предмет. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Стюардесса назвала самую необходимую в чемодане вещь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, бортпроводница порекомендовала путешественникам брать с собой в дорогу одноразовую шапочку для душа и надевать ее на обувь, предотвращая соприкосновение грязных подошв с другими вещами.

«Это поможет защитить вашу одежду и сохранить все в чистоте», — заявила она, обратив внимание, что большинство отелей предоставляют шапочки бесплатно среди прочих туалетных принадлежностей.

Ранее стюардесса назвала самый необходимый предмет в полете, без которого не обходится ни одно ее путешествие. По словам девушки, она всегда берет с собой отдельную сумку для еды, чтобы не тратить время и деньги на покупку дорогостоящих невкусных обедов в аэропортах.

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