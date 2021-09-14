ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для туристов

Требование прививочных паспортов как условие для путешествий "дискриминационно", заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, "вакцинное неравенство" ведет к разного рода негативным последствиям, к социальной и экономической дестабилизации. Также оно увеличивает шансы возникновения новых штаммов коронавируса вируса, считает глава ВОЗ.
"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и вряд ли бы",
- сказал Гебрейесус на брифинге, посвященном доступности вакцин.
Он допустил, что когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. По его словам, ВОЗ уже работает с государствами, чтобы согласовать общепризнанный вариант документа.