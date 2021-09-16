Россиянин застрял в Непале на два года

Российский турист на два года застрял в Непале после того, как после его прибытия в стране был введен локдаун на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как рассказал мужчина, его туристическая виза была оформлена на месяц, а власти Непала пообещали бесплатно их продлевать, пока не откроются международные рейсы.

У россиянина начался абсцесс горла и появились проблемы со зрением. Однако он не может посетить больницы, поскольку является нелегалом. Мужчина живет на пенсию по инвалидности третьей группы в размере 8700 рублей. Он заявил, что готов взять у кого-нибудь деньги в долг, чтобы выбраться из Непала, а потом найти работу и выплачивать их за счет пенсии.

Мужчина отказался представиться, так как боится, что о произошедшем с ним узнает его мать и «не выдержит».