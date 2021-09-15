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Названы лучшие города России для отдыха в выходные

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Лучшим городом России, где можно отдохнуть в выходные, россияне назвали Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Названы лучшие города России для отдыха в выходные
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны. Больше всего опрошенных привлекает Санкт-Петербург — за него высказался 41 процент респондентов. Почти четверть (24 процента) хотели бы провести несколько дней в Москве.

Россияне также отправились бы на выходные на побережье — 17 процентов выбрали Сочи, а 14 процентов респондентов посчитали хорошей локацией для двух дней Калининград, еще 10 процентов захотели в Казань. В исследовании были названы и другие города, однако они получили менее 10 процентов голосов.

В июле 2021 года россияне составили антирейтинг городов для отдыха внутри страны. Худшим городом для отпуска посчитали Анапу из-за высоких цен и большого скопления людей. Также в список нелюбимых для отпуска городов вошел Адлер, где отдыхающие оказалась возмущены платными туалетами.

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