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В Черногории вступили в силу новые правила для въезда в страну россиян

Letidor.ruиещё 1
1 час назад

14 сентября в Черногории вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну. Теперь на отдых можно въехать только по прошествии 14 дней после второй дозы вакцинации, при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

В Черногории новые правила для въезда в страну россиян
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Также в страну пустят всех, кто предоставит тест на антиген, полученный не позднее 48 часов до поездки. В противном случае, въезжающим придется отправиться на двухнедельный карантин, который можно будет прервать через шесть дней при наличии отрицательного ПЦР-теста. Информация касается граждан Черногории и граждан России, имеющих в иностранном государстве вид на жительство.

Об этом сообщает Национальное телевидение Черногории.Напомним, что Черногория открыла для россиян свои границы, однако официальное авиасообщение между странами пока не возобновлено.

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