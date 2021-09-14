В Черногории новые правила для въезда в страну россиян

14 сентября в Черногории вступили в силу меры по ужесточению условий въезда в страну. Теперь на отдых можно въехать только по прошествии 14 дней после второй дозы вакцинации, при наличии ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

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Также в страну пустят всех, кто предоставит тест на антиген, полученный не позднее 48 часов до поездки. В противном случае, въезжающим придется отправиться на двухнедельный карантин, который можно будет прервать через шесть дней при наличии отрицательного ПЦР-теста. Информация касается граждан Черногории и граждан России, имеющих в иностранном государстве вид на жительство.