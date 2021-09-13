За 300: какое вино на курортах Сочи опасно

"Если люди технологию хотя бы чуть-чуть знают, то они должны понимать, что в таких количествах, особенно на туристических объектах, где все это продается, просто невозможно делать вино и чачу. Все, что продается там, никакого отношения ни к чаче, ни к вину не имеет. Это должно быть огромное производство, которого в Сочи нет".