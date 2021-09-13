За 300: какое вино на курортах Сочи опасно

Российских туристов предупредили об опасности местного дешевого вина. Об этом сообщает E1.RU.
Житель Сочи по имени Валерий, занимающийся виноградарством, считает, что качественное вино не может стоить 300-350 рублей. Для производства одного литра виноградного сока требуется как минимум пять килограммов винограда.
"Спирт, красители и вода — весь состав. Сиди у себя в гараже и катай тоннами. Бывает, что спирт используют сомнительного качества, которым можно отравиться", — сказал сочинец.
По его словам, сейчас подделывают не только домашнее вино, но и магазинное. Его делают из порошкового суррогата. Однажды из-за некачественного алкоголя у мужчины "началась изжога и головная боль, а язык окрасился в бордовый цвет".
Другой сочинец, Артем, заявил, что "покупать вино у бабушек и на базаре нельзя". Они состоят из лимонной кислоты, спирта и красителей. Кроме того, по его мнению, из-за ужесточения законодательства в области изготовления и продажи алкогольной продукции в Сочи невозможно купить настоящее местное вино:
"Если люди технологию хотя бы чуть-чуть знают, то они должны понимать, что в таких количествах, особенно на туристических объектах, где все это продается, просто невозможно делать вино и чачу. Все, что продается там, никакого отношения ни к чаче, ни к вину не имеет. Это должно быть огромное производство, которого в Сочи нет".
Тем временем в Сочи снова объявлено штормовое предупреждение.