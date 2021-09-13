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За 300 рублей: какое вино на курортах Сочи опасно

Мира Маркина
52 минуты назад

Российских туристов предупредили об опасности местного дешевого вина. Об этом сообщает E1.RU.

За 300: какое вино на курортах Сочи опасно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Житель Сочи по имени Валерий, занимающийся виноградарством, считает, что качественное вино не может стоить 300-350 рублей. Для производства одного литра виноградного сока требуется как минимум пять килограммов винограда.

"Спирт, красители и вода — весь состав. Сиди у себя в гараже и катай тоннами. Бывает, что спирт используют сомнительного качества, которым можно отравиться", — сказал сочинец.

По его словам, сейчас подделывают не только домашнее вино, но и магазинное. Его делают из порошкового суррогата. Однажды из-за некачественного алкоголя у мужчины "началась изжога и головная боль, а язык окрасился в бордовый цвет".

Другой сочинец, Артем, заявил, что "покупать вино у бабушек и на базаре нельзя". Они состоят из лимонной кислоты, спирта и красителей. Кроме того, по его мнению, из-за ужесточения законодательства в области изготовления и продажи алкогольной продукции в Сочи невозможно купить настоящее местное вино:

"Если люди технологию хотя бы чуть-чуть знают, то они должны понимать, что в таких количествах, особенно на туристических объектах, где все это продается, просто невозможно делать вино и чачу. Все, что продается там, никакого отношения ни к чаче, ни к вину не имеет. Это должно быть огромное производство, которого в Сочи нет".

Тем временем в Сочи снова объявлено штормовое предупреждение.

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