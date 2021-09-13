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В Египте оценили возможность ограничений для россиян

Lenta.ru
50 минут назад

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани оценил возможность введения антиковидных ограничений для российских туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишут «Известия».

В Египте оценили возможность ограничений для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, министр понадеялся, что в мире не будет новой вспышки коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что в Египте наблюдают за эпидемиологической ситуацией в странах, откуда приезжают туристы, — в случае ухудшения обстановки власти не исключают введение дополнительных мер в отношении путешественников.

Аль-Анани отметил, что недавно в Египте завершилась кампания по вакцинации сотрудников туристической отрасли на популярных курортах. По его словам, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе риск заразиться инфекцией ниже благодаря жаркому климату и невысокой плотности населения.

«Меня очень обрадовало заявление руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой: она сказала, что среди всех туристов, которые вернулись из Египта в течение этого месяца, количество случаев заражения или даже признаков заражения менее одного процента», — подчеркнул министр.

Новости путешествий,Анна Попова,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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