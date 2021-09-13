В Египте оценили возможность ограничений для россиян

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани оценил возможность введения антиковидных ограничений для российских туристов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Об этом пишут «Известия».

Так, министр понадеялся, что в мире не будет новой вспышки коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что в Египте наблюдают за эпидемиологической ситуацией в странах, откуда приезжают туристы, — в случае ухудшения обстановки власти не исключают введение дополнительных мер в отношении путешественников.

Аль-Анани отметил, что недавно в Египте завершилась кампания по вакцинации сотрудников туристической отрасли на популярных курортах. По его словам, в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе риск заразиться инфекцией ниже благодаря жаркому климату и невысокой плотности населения.