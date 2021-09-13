Два новых города для туристов появятся в Египте

"Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", – отметил глава Минтуризма Египта.