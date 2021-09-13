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Два новых города для туристов появятся в Египте

Москва24
1 час назад

Глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани заявил, что два новых туристических города появятся в Египте в течение нескольких месяцев. Они будут построены на побережьях Красного и Средиземного морей, сообщает газета "Известия".

Два новых города для туристов появятся в Египте
Фото: Москва24Москва24

"Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин", – отметил глава Минтуризма Египта.

Халед аль-Анани сообщил, что таким образом власти хотят предоставить туристам возможность посетить города, приехав туда не один раз.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что новые регулярные рейсы российских авиакомпаний в Египет, которые были анонсированы на октябрь, не приведут к снижению цен на авиабилеты.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
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