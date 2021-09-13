Сотрудники аэропорта Домодедово потеряли собаку

Сотрудники московского аэропорта Домодедово потеряли собаку россиянки Екатерины Безручко, а затем отказались искать ее питомца. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, инцидент произошел в пятницу, 10 сентября. Тогда россияне вылетали рейсом из Москвы в Симферополь. Животное поместили в переноску и сдали в багаж, однако по прилете в Симферополь собаку хозяевам не вернули.
Как стало известно позже, пес остался в аэропорту в Москве. По словам работников воздушной гавани, собака вырвалась во время транспортировки и убежала в неизвестном направлении. Хозяева животного утверждают, что никто собаку не ищет, а сотрудники только перекладывают вину друг на друга.
На данный момент родственники Безручко дежурят на территории аэровокзала, однако перемещаться по аэропорту им не дают, так как его территория закрыта для посторонних. Уточняется, что переноску, в которой находился питомец, хозяевам не возвращают, уверяя, что она прибыла в Симферополь вместе с остальным багажом. Хозяйка собаки уже написала заявление в полицию.