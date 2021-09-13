Сотрудники аэропорта Домодедово потеряли собаку

Сотрудники московского аэропорта Домодедово потеряли собаку россиянки Екатерины Безручко, а затем отказались искать ее питомца. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Мослента Мослента

По данным источника, инцидент произошел в пятницу, 10 сентября. Тогда россияне вылетали рейсом из Москвы в Симферополь. Животное поместили в переноску и сдали в багаж, однако по прилете в Симферополь собаку хозяевам не вернули.

Как стало известно позже, пес остался в аэропорту в Москве. По словам работников воздушной гавани, собака вырвалась во время транспортировки и убежала в неизвестном направлении. Хозяева животного утверждают, что никто собаку не ищет, а сотрудники только перекладывают вину друг на друга.