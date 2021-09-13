Российская стюардесса в мужском костюме удивила иностранцев

Российская стюардесса, которая прославилась в социальных сетях благодаря блогу о своей профессии и личной жизни, примерила мужской костюм и восхитила иностранных поклонников. Фотографию девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.
На опубликованном снимке бортпроводница позирует в темно-синем брючном костюме и белой рубашке с воротничком. Из аксессуаров на ней надет красный галстук и черный кожаный ремень. Кроме того, девушка ярко накрашена, а ее волосы уложены легкими локонами.
Пользователи сети удивились необычному образу и внешности стюардессы.
«Какая милая девушка», «Идеально», «Передаю привет из Японии», «Фантастический лук», «Прямо как кукла Барби», «Невероятно», — писали они.