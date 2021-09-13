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Российская стюардесса в мужском костюме удивила иностранцев

Lenta.ru
45 минут назад

Российская стюардесса, которая прославилась в социальных сетях благодаря блогу о своей профессии и личной жизни, примерила мужской костюм и восхитила иностранных поклонников. Фотографию девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.

Российская стюардесса в мужском костюме удивила иностранцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованном снимке бортпроводница позирует в темно-синем брючном костюме и белой рубашке с воротничком. Из аксессуаров на ней надет красный галстук и черный кожаный ремень. Кроме того, девушка ярко накрашена, а ее волосы уложены легкими локонами.

Пользователи сети удивились необычному образу и внешности стюардессы.

«Какая милая девушка», «Идеально», «Передаю привет из Японии», «Фантастический лук», «Прямо как кукла Барби», «Невероятно», — писали они.

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