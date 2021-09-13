Медведи разорвали в клочья палатки туристов в Сочи

Туристы в палаточных городках Сочи до смерти напуганы из-за нашествия диких медведей. В поисках еды хищники выходят из леса к местам ночлега и рвут палатки в клочья. В одном из кемпингов обошлось без пострадавших только потому, что путешественники ненадолго покинули лагерь.