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Медведи разорвали в клочья палатки туристов в Сочи

ЧП Столица
2 часа назад

Туристы в палаточных городках Сочи до смерти напуганы из-за нашествия диких медведей. В поисках еды хищники выходят из леса к местам ночлега и рвут палатки в клочья. В одном из кемпингов обошлось без пострадавших только потому, что путешественники ненадолго покинули лагерь.

А вот эти кадры сделали жители одного из высокогорных сел. Там животные вплотную подошли к жилым домам ради ведра с пищевыми отходами. Зоологи говорят — сейчас эти животные активно нагуливают жир перед спячкой, любителям походов стоит быть особенно осторожными.

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