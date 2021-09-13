В Египте появятся два новых туристических города

Власт Египта в ближайшие месяцы планируют открыть в стране два новых туристических города. Об этом министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал в интервью газете «Известия».

Первый город будет нахожиться на севере примерно в 100 километрах от Каира, ближе к Красному морю. Он получил имя Аль-Галяля. Второй расположится на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин.