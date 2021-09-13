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В Египте появятся два новых туристических города

Lenta.ru
3 часа назад

Власт Египта в ближайшие месяцы планируют открыть в стране два новых туристических города. Об этом министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал в интервью газете «Известия».

В Египте появятся два новых туристических города
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первый город будет нахожиться на севере примерно в 100 километрах от Каира, ближе к Красному морю. Он получил имя Аль-Галяля. Второй расположится на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин.

Аль-Анани выразил уверенность, что в ближайшие месяцы стоимость туристических поездок в Египет из России не изменится, поскольку власти Египта продолжают оказывать поддержку самолетам, прилетающим из других государств. А в перспективе, считает министр, цены могут снизиться за счет увеличения количества рейсов и возобновления чартерного авиасообщения между двумя странами.

Новости путешествий,газета "Известия",
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