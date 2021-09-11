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Акула откусила руку мужчине на популярном пляже в Турции

Диана Товсепова
1 час назад

Турецкие СМИ сообщили, что на мужчину в Средиземном море напала акула.

Акула откусила руку мужчине на популярном пляже в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, морской хищник атаковал мужчину в трех километрах от берега. Инцидент произошел недалеко от деревни Сиди Абдурахман, куда приезжают туристы-любители пляжного отдыха.

Там акула атаковала мужчину, который купался в Средиземном море рядом с одним из популярных у туристов пляжей.

Жертвой хищника стал 58-летний мужчина. В результате случившегося он лишился части руки — акула попросту ее откусила.

Пострадавшего с открытой раной госпитализировали в больницу. Местные власти начали проверки и закрыли пляж.

Ранее "Рамблер" сообщал, что акула откусила ногу мужчине на парашюте.

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