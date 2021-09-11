Акула откусила руку мужчине на популярном пляже в Турции

Турецкие СМИ сообщили, что на мужчину в Средиземном море напала акула.
В частности, морской хищник атаковал мужчину в трех километрах от берега. Инцидент произошел недалеко от деревни Сиди Абдурахман, куда приезжают туристы-любители пляжного отдыха.
Там акула атаковала мужчину, который купался в Средиземном море рядом с одним из популярных у туристов пляжей.
Жертвой хищника стал 58-летний мужчина. В результате случившегося он лишился части руки — акула попросту ее откусила.
Пострадавшего с открытой раной госпитализировали в больницу. Местные власти начали проверки и закрыли пляж.
Ранее "Рамблер" сообщал, что акула откусила ногу мужчине на парашюте.