Акула откусила руку мужчине на популярном пляже в Турции

Турецкие СМИ сообщили, что на мужчину в Средиземном море напала акула.

В частности, морской хищник атаковал мужчину в трех километрах от берега. Инцидент произошел недалеко от деревни Сиди Абдурахман, куда приезжают туристы-любители пляжного отдыха.

Там акула атаковала мужчину, который купался в Средиземном море рядом с одним из популярных у туристов пляжей.

Жертвой хищника стал 58-летний мужчина. В результате случившегося он лишился части руки — акула попросту ее откусила.

Пострадавшего с открытой раной госпитализировали в больницу. Местные власти начали проверки и закрыли пляж.