Бортпроводники рассказали о работе после терактов 9/11

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов, которая навсегда изменила авиаперевозки и оказала серьезное влияние на всю гражданскую авиацию. Как рассказала «Ленте.ру» бортпроводник-инструктор с 33-летним стажем работы, автор книги «Для тех, кто не спит, или "Мясо, рыба, курица?"» Светлана Иванова, она хорошо запомнила этот день.

«Мы с мужем замерли у телевизора и наблюдали, как еще один самолет влетел во вторую башню», — рассказала Светлана, отметив, что на следующий день ее супруг, который тоже работал бортпроводником, полетел в командировку. Еще через полгода она вышла из декрета, прошла врачебно-летную экспертную комиссию и сама отправилась в рейс. По словам Светланы, ни у нее, ни у мужа даже в мыслях не было уйти из авиации.

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Она заметила, что все стандарты и правила в авиации «написаны кровью погибших», и каждое авиапроисшествие изучается специалистами из разных областей, а по итогам расследования принимаются новые законы, стандарты, правила и рекомендации. Так, после 9/11 во многих странах мира кардинально изменилось отношение к авиационной безопасности.

В 2002 году в ЕС были установлены общие правила защиты гражданской авиации и введено требование о проведении проверок безопасности на всех пассажирских рейсах. С тех пор Aviation Security (AVSEC) проверяет экипажи авиакомпаний на готовность противостоять актам незаконного вмешательства. Причем инспекторы стараются проникнуть на борт самолета незамеченными и устроить своего рода провокацию — например, попросить уборщиков во время стоянки в аэропорту поменяться друг с другом пропусками. Если бортпроводники не обратят внимания на подмену, то получат замечание от сотрудников авиационной безопасности.

Также в каждом аэропорту назначения после уборки самолета члены экипажей проверяют салон на предмет посторонних вещей. Если инспекторы попросили уборщиков подбросить муляж бомбы в карман кресла пассажира или в мусорный бачок в туалете, а бортпроводники его не обнаружили, у них будут проблемы. Сотрудники AVSEC пришлют в авиакомпанию отчет с замечаниями, которые нужно будет обязательно устранить, иначе перевозчик получит штраф или даже лишится лицензии.

В беседе «Лентой.ру» бортпроводник-инструктор Наталья Нестерова рассказала, что после 9/11 производители самолетов усилили защиту кабины пилотов — установили там пуленепробиваемую дверь, оснащенную глазком, электромагнитным и обычным замками.

Также ужесточились процедуры контроля в аэропорту. Весь багаж пассажиров тщательно досматривают и проверяют через сканеры. Позже людям запретили проносить на борт самолета жидкости объемом более 100 миллилитров, гели, аэрозоли, оружие или его имитацию, колюще-режущие предметы.

По воспоминаниям Нестеровой, до 2001 года требования по безопасности были не настолько жесткие.

Светлана Иванова вспомнила такой эпизод: «Когда мы с сестрой были маленькие, наш папа был пилотом — командиром Ил-18. Мы жили в Баку, и летом он брал нас с собой в рейс и отвозил в Ростов к бабушке и дедушке. Просто заводил в кабину, пока дежурная по посадке проверяла билеты. А уже в рейсе я выходила из кабины пилотов и вместе со стюардессами предлагала пассажирам на подносе "взлетную карамель"». Она подчеркнула, что на сегодняшний день такого не может быть ни при каких обстоятельствах, в том числе из-за 9/11.

Ровно 20 лет назад группы террористов-смертников «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) захватили в небе четыре пассажирских самолета. Они направили два лайнера в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В 08:46 рейс 11 American Airlines врезался в северную башню центра, а 17 минут спустя рейс 175 United Airlines — в южную. В результате обе башни обрушились.

Через 34 минуты третий самолет (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. В 10:03 авиалайнер, следовавший рейсом 93 United Airlines, упал в поле в штате Пенсильвания — пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление террористам. Предполагается, что воздушное судно должно было врезаться в здание Капитолия в Вашингтоне.