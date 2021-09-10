В Камеруне выпал снег

В Западном регионе африканской страны Камерун выпал снег. Об этом сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV.

В населенных пунктах Бана и Баку было зафиксировано выпадение града и, предположительно, снега. Толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.

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По словам мэра Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата.

После случившегося оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.