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В Камеруне выпал снег

Мария Иглина
1 час назад

В Западном регионе африканской страны Камерун выпал снег. Об этом сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV.

В населенных пунктах Бана и Баку было зафиксировано выпадение града и, предположительно, снега. Толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.

Telegram-канал РИА Новости

По словам мэра Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата.

После случившегося оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.

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Новости путешествий,Видео,РИА Новости,
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