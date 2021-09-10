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Куба отменит все ограничения для въезда российских туристов

Свободная прессаиещё 1
49 минут назад

Как сообщают «Известия», теперь для въезда россиянам не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сдавать тест на антигены, также не потребуется сертификат о вакцинации.

Куба отменит все ограничения для въезда туристов из РФ
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Отмена ограничений связана со снижением заболеваемости в России.

"Мы видим, что заболеваемость коронавирусом в России активно снижается. В последние два месяца у россиян практически перестали выявлять ковид после прилета: лишь изредка ПЦР-тесты одного-двух человек с рейса были положительными. И заболевшие очень быстро восстанавливались",

- сообщил источник.

Источник отметил, что сейчас для въезда в страну туристам из России больше не нужно сдавать два ПЦР теста - до вылета и по прибытию. Вместо этого гостям прямо в отелях делают бесплатный тест на антигены, результат которого готов через 10 минут. И только если этот тест окажется положительным, туристу сделают тест ПЦР.

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