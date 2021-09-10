Куба отменит все ограничения для въезда туристов из РФ

Как сообщают «Известия», теперь для въезда россиянам не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сдавать тест на антигены, также не потребуется сертификат о вакцинации.

"Мы видим, что заболеваемость коронавирусом в России активно снижается. В последние два месяца у россиян практически перестали выявлять ковид после прилета: лишь изредка ПЦР-тесты одного-двух человек с рейса были положительными. И заболевшие очень быстро восстанавливались",

Источник отметил, что сейчас для въезда в страну туристам из России больше не нужно сдавать два ПЦР теста - до вылета и по прибытию. Вместо этого гостям прямо в отелях делают бесплатный тест на антигены, результат которого готов через 10 минут. И только если этот тест окажется положительным, туристу сделают тест ПЦР.