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Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад

Специалисты OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью. Об этом пишет РИА Новости.

Россияне назвали лучшие направления для отдыха осенью
Фото: Евгений Биятов / РИА НовостиЕвгений Биятов / РИА Новости

По данным результатов исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.

В списке востребованных российских направлений также оказались Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.

Среди путешествий за рубеж лидирующую позицию в рейтинге заняла Турция (21 процент от всех поисковых запросов). На второй строчке — Армения, а на третьей — Египет. Также, согласно данным сервиса, граждане России часто ищут билеты в Узбекистан, Венгрию и на Кипр.

Новости путешествий,РИА Новости,
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