Россияне назвали лучшие направления для отдыха осенью

Специалисты OneTwoTrip проанализировали поисковые запросы на авиаперелеты и выяснили, где россияне собираются отдыхать этой осенью. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Евгений Биятов / РИА Новости

По данным результатов исследования, 60 процентов респондентов интересуются перелетами внутри страны. Наибольшей популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.

В списке востребованных российских направлений также оказались Калининград, Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.