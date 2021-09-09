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В Египте оплатят лечение заболевшим COVID-19 туристам

Анна Шутова
54 минуты назад

Власти Египта оплатят медицинские расходы туристам, заболевшим коронавирусом во время отдыха в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В Египте оплатят лечение заболевшим COVID-19 туристам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал, что, власти договорились с отелями. Если заболевание протекает в легкой форме и госпитализация не требуется, гостиницы оплатят расходы туристов. Если же случай тяжелый и необходимо нахождение в больнице, лечение оплатит правительство. Туристов отправят в государственные больницы в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире.

Российские авиакомпании получили разрешение на полеты на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх 6 августа.

Что нужно знать туристам, которые едут в Египет осенью - в материале "Рамблера".

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