В Египте оплатят лечение заболевшим COVID-19 туристам

Власти Египта оплатят медицинские расходы туристам, заболевшим коронавирусом во время отдыха в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал, что, власти договорились с отелями. Если заболевание протекает в легкой форме и госпитализация не требуется, гостиницы оплатят расходы туристов. Если же случай тяжелый и необходимо нахождение в больнице, лечение оплатит правительство. Туристов отправят в государственные больницы в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире.