Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Найден способ выявить скрытые камеры наблюдения в номере отеля

Lenta.ru
2 часа назад

Популярный блогер Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins) нашел способ выявить скрытые камеры наблюдения в отельных номерах и отпускных апартаментах для туристов. Об этом он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

Найден способ выявить скрытые камеры наблюдения в номере отеля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как пояснил мужчина, потайное записывающее устройство может быть спрятано в датчике пожарной сигнализации или в будильнике.

Он также добавил, что шпионские камеры бывают настолько маленькими, что помещаются в розетку или USB-провод. «Чтобы ее обнаружить, достаточно включить фонарик — линза камеры будет отражать синий свет», — отметил он.

Другой метод, которым поделился блогер — это использование специального датчика для обнаружения радиочастот, которые транслируют записывающие устройства.

Ранее в августе специалист Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Лопатина рассказала о способе защиты от клопов в отеле. По ее словам, один из признаков наличия насекомых в кровати — это характерные черные пятна на простыне, которые являются полупереваренной кровью. Эксперт предупредила, что замены постельного белья недостаточно — необходимо попросить заменить номер.

Новости путешествий,Маркус Хатчинс,Роспотребнадзор,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители