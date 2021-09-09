Авиакомпании не пускают вакцинировавшихся «Спутником Лайт» в Турцию

Турагенты сообщили TourDom.ru, что их туристов, которые вакцинировались препаратом «Спутник Лайт», не пустили на рейсы в Турцию. Клиентам пришлось в срочном порядке сдавать ПЦР-тест.

Фото: TourDom TourDom

«Нашим туристам, летевшим из Махачкалы в Стамбул 6 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines не разрешила пройти в самолет с сертификатом “Спутник Лайт”. И они были не одни такие. С документами у них было все в порядке: на английском языке, сроки более 14 дней. Представитель авиакомпании ссылался на какое-то новое постановление от 3 сентября 2021 года, что однокомпонентная вакцина может быть только Jonson & Jonson», – рассказала директор турагентства «Слетать.ру» из Махачкалы Альбина Мирзоева. Услуги сдачи ПЦР-теста в аэропорту Махачкалы нет. Поэтому ее клиентам пришлось срочно ехать на такси в город и делать экспресс-анализ.

Аналогичный случай произошел с туристами из Москвы, которые летели в Даламан. «Моих клиентов-пенсионеров, которые первый раз отправились на отдых в Турцию, развернули на стойке регистрации на рейс авиакомпании Nordwind. Сказали, что сертификат о вакцинации “Спутником Лайт” не подходит. Раньше мои туристы летали и никаких проблем не было», – сообщила турагент Ирина С.

В кол-центрах Pegasus Airlines и Turkish Airlines журналисту TourDom.ru подтвердили, что информации о «Спутнике Лайт» в их системах нет. Из однокомпонентных вакцин принимается только препарат Jonson & Jonson. В остальных случаях пассажиру необходимо сделать за 72 часа ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген за 48 часов.