Россиянам напомнили правила посещения Турции в бархатный сезон

Россиянам, собирающимся посетить Турцию в бархатный сезон, напомнили несколько правил для путешествия по стране. Об этом пишет E1.RU.

Для въезда в республику привившимся «Спутником V» туристам необходимо распечатать сертификат о вакцинации, желательно на английском языке. В любом другом случае отдыхающим требуется предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 72 часа до поездки.

Кроме того, путешественникам, планирующим перемещаться между городами Турции, до посадки в самолет понадобится заполнить анкету на специальном сайте и получить уникальный HES-код — он нужен для того, чтобы власти республики могли связаться с туристами, если выяснится, что они контактировали с зараженными коронавирусом людьми.

Для удобства HES-код можно привязать к своей банковской или специальной транспортной карте региона путешествия. Например, в Анталье или Стамбуле оплата проезда без соответствующего HES-кода невозможна. Кроме того, код могут проверить в общественных местах, на рынках, в кафе или торговых центрах. Помимо прочего, россиянам также напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.

По возвращении в Россию туристы в течение трех дней после прилета должны сдать ПЦР-тест и загрузить результат на портал «Госуслуг». От требования освобождаются граждане, имеющие сертификат о вакцинации.