Россиянам назвали главные проблемы внутреннего туризма

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин назвал главные проблемы развития внутреннего туризма в России. Своим мнением эксперт поделился в рамках туристической выставки и форума «ОТДЫХ Leisure 2021», об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По словам Ромашкина, несмотря на увеличение турпотоков на южные курорты России, связанные с пандемией коронавируса ограничения не создали новых возможностей для внутреннего туризма. Специалист пояснил, что из-за коронавируса произошла деформация рынка.

«Экскурсионный туризм в России, увы, не получил никаких новых возможностей в виде роста турпотока, весь рост достался исключительно приморским пляжным регионам», — объяснил эксперт.

Также специалист отметил, что из-за непредсказуемости обстановки с коронавирусными ограничениями, туроператоры не могут перспективно планировать продвижение какого-либо направления. Кроме того, в условиях повышенного спроса отели высокого сегмента подняли цены на 50-100 процентов по сравнению с 2019 годом.

Ромашкин считает, что после снятия ограничений на заграничные поездки «внутренний туризм ждет резкий спад объемов». Так, на отечественных курортах отдыхают россияне, которые ранее предпочитали «емкие» зарубежные направления, такие как страны Юго-Восточной Азии и Тунис.

«Туристы в принципе очень консервативны, их привычки и вкусы устоялись, а нынешнюю ситуацию те же премиальные туристы все равно воспринимают как временный вариант», — добавил спикер выставки.