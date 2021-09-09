Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Ладога возглавила рейтинг красивейших озер для отдыха осенью

Karelia.news
6 часов назад

Сервис Tvil.ru узнал, какие российские озера пользователи соцсетей считают наиболее подходящими для осеннего отдыха. В голосовании победила Ладога.

Ладога возглавила рейтинг красивейших озер для отдыха осенью
Фото: Karelia.newsKarelia.news

Путешественникам предложили выбрать из десяти вариантов – в список включили популярные у туристов направления. За Ладожское озеро проголосовали 28% опрошенных, что позволило карельскому водоему занять первую позицию рейтинга.

Второе место занял Байкал – разрыв с победителем составил всего 4%. На третьем месте Сейдозеро в Мурманской области – за него проголосовали 17% пользователей.

Ранее Ладожское и Онежское озера назвали одними из лучших мест для рыбалки в России. Карельские водоемы уступили только реке Волге.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители