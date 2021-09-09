Ладога возглавила рейтинг красивейших озер для отдыха осенью

Сервис Tvil.ru узнал, какие российские озера пользователи соцсетей считают наиболее подходящими для осеннего отдыха. В голосовании победила Ладога.

Путешественникам предложили выбрать из десяти вариантов – в список включили популярные у туристов направления. За Ладожское озеро проголосовали 28% опрошенных, что позволило карельскому водоему занять первую позицию рейтинга.

Второе место занял Байкал – разрыв с победителем составил всего 4%. На третьем месте Сейдозеро в Мурманской области – за него проголосовали 17% пользователей.