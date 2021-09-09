11 500 за номер: европейские города, которые не по карману бюджетникам

О том, какие города в разных странах Европы выставляют туристам самые высокие цены на проживание в отелях, говорят результаты исследования, проведенного специалистами британского портала Cheaprooms.co.uk
Эксперты сравнили стоимость проживания в 40 европейских городах в сентябре 2021 года. В первый месяц осени, как правило, цены на отели в популярных туристических местах достигают своего пика. Для исследования были выбраны только объекты размещения, расположенные в центральных районах и с рейтингом не менее 3 звезд. За основу взяли самые дешевые двухместные номера в каждом из городов за период с 1 по 30 сентября 2021 года.
Европейские города с самыми дорогими отелями:
Швейцарский Цюрих ожидаемо занял первую строчку экстремально дорогих городов Европы. За ночь в самом дешевом доступном двухместном номере гости отдадут 113 фунтов стерлингов, или 11 500 рублей.
А вот почему на второй позиции оказался немецкий Гамбург, остается загадкой. Тем не менее, 95 английских фунтов, или 9 600 рублей — именно столько попросят за ночь в среднеарифметической «трешке».
В столице моды Милане все как обычно: дороговато, но для второго по величине города Италии вполне нормально: средняя стоимость номера составляет 92 фунта или 9 300 рублей.
Странным образом подешевел Лондон. Цены на отели в центре британской столицы упали по сравнению с докризисным 2019-м на целых 20 процентов до 77 фунтов за ночь (порядка 7 800 рублей).
Цены снизились и в других популярных местах Великобритании и Ирландии. Так, в Эдинбурге и Дублине сегодня получится переночевать в приличных условиях настоящего отеля на 40% дешевле, чем в сентябре 2019 года.
Так как в рейтинге показаны только самые дорогие варианты путешествий по Европе, «самая интересная» нижняя часть списка не видна. И все же: в Стамбуле трехзвездочные отели в центре готовы предложить двухместный номер всего на 15 фунтов стерлингов, то есть, за 1 500 рублей в сутки. Это и есть самое бюджетное направление нынешнего сентября.