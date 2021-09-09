11 500 за номер: европейские города, которые не по карману бюджетникам

О том, какие города в разных странах Европы выставляют туристам самые высокие цены на проживание в отелях, говорят результаты исследования, проведенного специалистами британского портала Cheaprooms.co.uk

Эксперты сравнили стоимость проживания в 40 европейских городах в сентябре 2021 года. В первый месяц осени, как правило, цены на отели в популярных туристических местах достигают своего пика. Для исследования были выбраны только объекты размещения, расположенные в центральных районах и с рейтингом не менее 3 звезд. За основу взяли самые дешевые двухместные номера в каждом из городов за период с 1 по 30 сентября 2021 года.

Европейские города с самыми дорогими отелями:

Швейцарский Цюрих ожидаемо занял первую строчку экстремально дорогих городов Европы. За ночь в самом дешевом доступном двухместном номере гости отдадут 113 фунтов стерлингов, или 11 500 рублей.

А вот почему на второй позиции оказался немецкий Гамбург, остается загадкой. Тем не менее, 95 английских фунтов, или 9 600 рублей — именно столько попросят за ночь в среднеарифметической «трешке».

В столице моды Милане все как обычно: дороговато, но для второго по величине города Италии вполне нормально: средняя стоимость номера составляет 92 фунта или 9 300 рублей.

Странным образом подешевел Лондон. Цены на отели в центре британской столицы упали по сравнению с докризисным 2019-м на целых 20 процентов до 77 фунтов за ночь (порядка 7 800 рублей).

Цены снизились и в других популярных местах Великобритании и Ирландии. Так, в Эдинбурге и Дублине сегодня получится переночевать в приличных условиях настоящего отеля на 40% дешевле, чем в сентябре 2019 года.