Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Топ-10 самых дорогих туристических городов Европы, если поехать прямо сейчас

TURIZM.RU
9 часов назад

О том, какие города в разных странах Европы выставляют туристам самые высокие цены на проживание в отелях, говорят результаты исследования, проведенного специалистами британского портала Cheaprooms.co.uk

11 500 за номер: европейские города, которые не по карману бюджетникам
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Эксперты сравнили стоимость проживания в 40 европейских городах в сентябре 2021 года. В первый месяц осени, как правило, цены на отели в популярных туристических местах достигают своего пика. Для исследования были выбраны только объекты размещения, расположенные в центральных районах и с рейтингом не менее 3 звезд. За основу взяли самые дешевые двухместные номера в каждом из городов за период с 1 по 30 сентября 2021 года.

Европейские города с самыми дорогими отелями:

Швейцарский Цюрих ожидаемо занял первую строчку экстремально дорогих городов Европы. За ночь в самом дешевом доступном двухместном номере гости отдадут 113 фунтов стерлингов, или 11 500 рублей.

А вот почему на второй позиции оказался немецкий Гамбург, остается загадкой. Тем не менее, 95 английских фунтов, или 9 600 рублей — именно столько попросят за ночь в среднеарифметической «трешке».

В столице моды Милане все как обычно: дороговато, но для второго по величине города Италии вполне нормально: средняя стоимость номера составляет 92 фунта или 9 300 рублей.

Странным образом подешевел Лондон. Цены на отели в центре британской столицы упали по сравнению с докризисным 2019-м на целых 20 процентов до 77 фунтов за ночь (порядка 7 800 рублей).

Цены снизились и в других популярных местах Великобритании и Ирландии. Так, в Эдинбурге и Дублине сегодня получится переночевать в приличных условиях настоящего отеля на 40% дешевле, чем в сентябре 2019 года.

Так как в рейтинге показаны только самые дорогие варианты путешествий по Европе, «самая интересная» нижняя часть списка не видна. И все же: в Стамбуле трехзвездочные отели в центре готовы предложить двухместный номер всего на 15 фунтов стерлингов, то есть, за 1 500 рублей в сутки. Это и есть самое бюджетное направление нынешнего сентября.

Новости путешествий,
6
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители