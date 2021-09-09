Отдых в крупных городах РФ подешевел

Стоимость отдыха в крупных городах России с большим качественным номерным фондом в настоящее время ниже по сравнению с уровнем 2019 года, говорится в сообщении Ростуризма.

Фото: Большая Азия Большая Азия

«Стоимость отдыха в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, ниже 2019 доковидного года, действуют специальные акции, скидки», — отмечается в сообщении.

В Ростуризме подчеркнули, что зафиксированный Росстатом рост цен является плановым и связан с подъемом спроса на высокие летние даты, а также отметили, что август является самым популярным туристическим месяцем, в то время как осенью цены снижаются.

По данным ведомства, наибольший рост цен летом наблюдается в сегменте 4-5 звезд на юге РФ, в прибрежных курортных территориях.

«Тем не менее, чтобы не допустить случаев недобросовестной конкуренции, не связанных с фактором сезонности и динамическим ценообразованием, Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором проводит регулярный мониторинг цен на гостиничные услуги», — добавили в ведомстве.