По итогам года Крым может перешагнуть показатель в 8 миллионов туристов, который прогнозировали региону. Причем такие результаты побиты не благодаря тому, что полуостров стал привлекательнее для туристов, а из-за недоступности для россиян ранее популярных направлений. В этом сезоне туристический поток стал рекордным в новой истории республики и обнажил самые слабые места отрасли.

Интересно, что точных данности вмещаемости крымских курортов нет. В Советском союзе эти показатели высчитывались из расчета коек в каждом санатории.

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"До конца емкость курортных ландшафтов не посчитана, а перед нами стоит показатель в 10 миллионов. Сможет ли наша инфраструктура может принять такое количество людей? Здесь мы упираемся в антропогенную емкость, которая не посчитана", — рассказал изданию "Комсомольская правда" доцент кафедры туризма КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

Слабые места курорта

Эксперты считают, что набережные и берегоукрепительные сооружения на побережье Крыма, сдерживающие силу зимних уже дважды выработали свой эксплуатационный срок, так как были построены еще в 70-80-х годах. На Южном берегу полуострова это заметно особенно сильно — волны сделали промоины в бетонных конструкциях. Как считают специалисты, уже через пять лет про искусственные пляжи можно забыть.

Еще одна проблема — дефицит персонала. До 2014 года каждый сезон на курорт приезжали на заработки жители Украины. Сейчас этой рабочей силы в республике нет, а заменять работников иногда попросту не кем. Нехватка линейного персонала очевидно сказывается на качестве услуг.

"Дефицит поваров, горничных, официантов составил 30%, и это при том, что зарплаты в сравнении с прошлым летом у них выросли на 50%. Брать студентов для практики можно, но нельзя ставить студента поваром, даже если он круглый отличник. Повар - это навык, квалификация, стаж. Вот все лето и перекупали их друг у друга", — считает исполнительный директор Ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная, которую цитирует КП.

Еще одна проблема, которая влияет на качество услуг — отсутствие сетевых отелей и крупных туроператоров на полуострове. Крым остается под санкциями и пока здесь вряд ли смогут функционировать крупные игроки рынка.