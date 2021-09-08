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Смертельный потоп: что происходит в Мексике

Диана Товсепова
4 часа назад

Стихийное бедствие настигло штат Идальго в Мексике. Река Тула вышла из берегов и затопила город. Местные СМИ назвали это смертельным потопом.

В результате затопления погибло 17 пациентов с коронавирусом в больнице города Тула. Потоки воды попросту затопили больницу и около двух тысяч домов. Смотрите видео с кадрами наводнения, к ликвидации которого уже привлекли около тысячи спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему в мире участились случаи пожаров и наводнений.

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