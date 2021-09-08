Смертельный потоп: что происходит в Мексике

Стихийное бедствие настигло штат Идальго в Мексике. Река Тула вышла из берегов и затопила город. Местные СМИ назвали это смертельным потопом.

В результате затопления погибло 17 пациентов с коронавирусом в больнице города Тула. Потоки воды попросту затопили больницу и около двух тысяч домов. Смотрите видео с кадрами наводнения, к ликвидации которого уже привлекли около тысячи спасателей, военнослужащих и бойцов Нацгвардии.