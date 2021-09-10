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СМИ: в ноябре Куба отменит все ограничения для российских туристов

Газета.Ruиещё 5
59 минут назад

С 15 ноября Куба отменит все ограничения для туристов из России. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на кубинское в посольство в России.

Куба отменит все ограничения для российских туристов
Фото: Guillermo Nova/dpa/Global Look PressGuillermo Nova/dpa/Global Look Press

"И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации. Но мы всё же рекомендуем сделать прививку для собственного спокойствия", - сказал представитель дипмиссии, уточнив, что в ближайшее время Куба начнет признавать российские препараты от коронавируса.

Он отметил, что в последние два месяца экспресс-тесты у россиян практически перестали выявлять COVID-19 после прилета. С 8 сентября изменились правила въезда на Кубу - проходить тестирование на коронавирус туристам нужно не в аэропорту, а в отеле. Gо-прежнему необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за трое суток до прилета. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медстраховки от COVID-19 .

Ранее сообщалось, что Турция разрешила приезжающим в страну детям до 12 лет не делать ПЦР-тест.

Новости путешествий,газета "Известия",
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